Con 7 listas oficializadas para el Sector Activo, 4 para el Sector Pasivo y 138 mesas habilitadas, las elecciones se realizarán el lunes 30 de noviembre.

La Junta Electoral del Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) avanza en las instancias finales de organización de las elecciones de representantes de los sectores Activo y Pasivo ante el Directorio del organismo, que se desarrollarán el próximo lunes 30 de noviembre, entre las 9 y las 16 horas.

El proceso fue convocado mediante el Decreto Provincial Nº 1314/26, que establece la elección de un vocal titular y dos vocales suplentes por cada sector para integrar el Directorio del ISSyS durante un período de dos años. La normativa determina además que el voto será directo, secreto y voluntario.

De acuerdo con el cronograma electoral, desde comienzos de octubre se desarrollaron las etapas de exhibición y conformación del padrón, recepción de reclamos, presentación de candidaturas, impugnaciones y oficialización de listas. Posteriormente se realizó el sorteo para determinar el orden en la Boleta Única de Sufragio (BUS), su revisión y aprobación definitiva.

Para el Sector Activo quedaron oficializadas siete listas: Fucsia, Verde, Azul, Verde y Azul, Verde y Blanca, Blanco y Magenta, y Naranja e Índigo. En el Sector Pasivo competirán cuatro listas: Naranja e Índigo, Fucsia, Blanca, y Verde y Azul. Las respectivas oficializaciones fueron dispuestas mediante las Resoluciones Nº 33/26 a 43/26 de la Junta Electoral.

*138 mesas para activos y pasivos*

Para el acto electoral se dispusieron 138 mesas receptoras de votos: 69 correspondientes al Sector Activo y 69 al Sector Pasivo. De ese total, 134 funcionarán en la provincia del Chubut y cuatro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La distribución comprende 42 mesas en VIRCH–Valdés; 34 en Zona Oeste–Comarca de los Andes; 20 en Zona Sur; 38 en Comunas Rurales; y cuatro en CABA. La nómina completa de mesas y domicilios se encuentra disponible en el espacio oficial Elecciones ISSyS 2026.

*Modalidad de votación y operativo electoral*

El Reglamento Electoral establece que para emitir el voto los afiliados deberán presentarse ante la mesa correspondiente con Documento Nacional de Identidad y la credencial de la obra social SEROS, tanto en formato físico como digital. La elección se realizará mediante Boleta Única de Sufragio y con utilización del padrón único digital.

Como medida de contingencia, cada mesa dispondrá además de documentación auxiliar para garantizar la continuidad del acto ante eventuales inconvenientes de conectividad. La Junta Electoral estableció también que el resguardo, vigilancia y custodia del material electoral estará a cargo de personal de la Policía del Chubut durante su distribución y hasta su entrega a las autoridades de mesa. Asimismo, se reglamentó la participación y acreditación de fiscales generales y fiscales de mesa de las listas oficializadas, con el objetivo de garantizar la fiscalización del proceso durante la jornada electoral.

Una vez finalizada la votación, a las 16 horas comenzará el escrutinio provisorio en cada mesa. Posteriormente, conforme a las normas operativas aprobadas mediante la Resolución Nº 64/26, el escrutinio definitivo del Sector Pasivo comenzará el martes 1 de diciembre a las 16 horas, mientras que el correspondiente al Sector Activo se iniciará el miércoles 2 de diciembre a las 11 horas. Ambas instancias se desarrollarán en el SUM de la Administración de Vialidad Provincial, en Love Parry Nº 533 de Rawson.

Toda la documentación oficial del proceso —cronograma, normativa, padrón definitivo, resoluciones, listas oficializadas y ubicación de mesas— se encuentra disponible en el espacio Elecciones ISSyS 2026 del sitio institucional https://issys.chubut.gov.ar/elecciones-issys-26/

Las consultas pueden realizarse al correo juntaelectoral2026@issys.gov.ar.