La Bancaria dispuso suspender tareas durante las últimas tres horas de atención al público en ambas jornadas. El gremio denuncia despidos, cierres de sucursales e incumplimientos laborales.

La Asociación Bancaria anunció un paro nacional en Banco Santander para los días 1 y 2 de diciembre, durante las tres últimas horas de atención al público. La decisión fue comunicada por el Secretariado General Nacional del sindicato, encabezado por Sergio Palazzo, ante lo que considera una falta de respuestas de las autoridades de la entidad.

Según el comunicado fechado este 24 de noviembre, la medida fue acordada tras reuniones con las comisiones gremiales internas de Santander y el Plenario de Secretarios Generales, que facultó a la conducción nacional a disponer acciones directas.

El sindicato recordó que el 18 de noviembre se realizó una audiencia en la Secretaría de Trabajo, donde se exhortó a las partes a mantener abiertos los canales de diálogo y buscar una solución al conflicto.

Sin embargo, La Bancaria sostiene que continuaron los despidos y los cierres de sucursales. Entre los casos mencionados aparece la sede de Vicuña Mackenna, en la provincia de Córdoba.

A esos cuestionamientos, la organización suma denuncias por presuntos incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, tercerización de servicios, incorrecto encuadramiento convencional y exigencias de metas comerciales que califica como inalcanzables.

El gremio también acusa al banco de interferir en su proceso electoral y de poner obstáculos a la participación de representantes de los trabajadores.

Desde la conducción sindical señalaron que las medidas buscan defender los puestos de trabajo, los derechos establecidos por convenio y la libertad sindical.

El paro anunciado alcanza específicamente a Santander y será parcial en ambas jornadas. El comunicado no detalla horarios por sucursal, sino que establece la interrupción durante las últimas tres horas de atención al público.