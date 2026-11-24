La publicación reúne las principales actividades, iniciativas y logros de la Dirección de Diversidad LGBTIQ+ y Nuevas Mayorías y fue presentada en el marco de la Semana del Orgullo.

Este martes, en instalaciones del CEPTUR, se presentó el cuarto número de la revista “Diversidades”, una publicación que reúne las actividades, iniciativas y logros alcanzados durante el último año por la Dirección de Diversidad LGBTIQ+ y Nuevas Mayorías del Municipio.

La revista es elaborada de manera conjunta por la Dirección General de Protección Integral de Derechos y la Dirección de Diversidad LGBTIQ+ y Nuevas Mayorías, dependientes de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. La iniciativa forma parte de las políticas públicas que impulsa el intendente Othar Macharashvili, orientadas a promover la inclusión, la igualdad y la protección integral de los derechos.

Durante la presentación, la directora general de Protección Integral de Derechos, Daniela Andrade, destacó que “esta cuarta edición está enmarcada en la Semana del Orgullo y refleja todo el trabajo que la Dirección de Diversidad realiza a lo largo del año, con sus actividades y los logros alcanzados”. Asimismo, remarcó la importancia de reivindicar y visibilizar la labor del área.

De esta manera, la publicación se constituye en una herramienta para compartir las acciones desarrolladas, visibilizar las políticas públicas impulsadas en materia de diversidad y reafirmar el compromiso municipal con la promoción y protección integral de los derechos.

La cuarta edición de la revista “Diversidades” ya se encuentra disponible para su lectura online en el siguiente enlace: https://heyzine.com/flip-book/6e83b720ed.html.