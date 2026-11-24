El acto de colación de este jueves 26 de noviembre, con 36 nuevos egresados, completa el récord anual de la Facultad de Ciencias Económicas en la sede Trelew. Seis de cada diez títulos corresponden a tecnicaturas universitarias.

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco realizará este jueves 26 de noviembre el segundo acto de colación del año, oportunidad en la que recibirán su diploma 36 alumnos de la sede Trelew de la Facultad de Económicas. Sumados a los 34 del primer acto, realizado el 14 de mayo, la Facultad alcanza en 2026 un total de 70 títulos en Trelew, la cifra más alta de su historia.

Con este número, Económicas es además la facultad que más títulos entrega en la sede Trelew de la Universidad.

Las tecnicaturas ganan espacio

Seis de cada diez diplomas del año corresponden a tecnicaturas universitarias. La Tecnicatura Universitaria en Administración Contable es la carrera con más egresados (24), seguida por Contador Público (17) y la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración de Universidades (10). También se recibieron graduados de las licenciaturas en Administración y en Economía, y de las tecnicaturas universitarias en Administración Bancaria, Administración Pública y Contable.

El peso de las tecnicaturas muestra hacia dónde avanza la oferta académica de la Facultad: las tecnicaturas ganan espacio como una forma de estudiar en la universidad que combina carreras más cortas, formación aplicada y la posibilidad de seguir estudiando después.

Una oferta académica en expansión

En esa línea, la Facultad viene poniendo el esfuerzo en ampliar su oferta de carreras cortas. Este año abrió nuevas tecnicaturas, como Finanzas Digitales y Finanzas Empresariales, y a partir del ciclo lectivo 2027 dictará carreras en Puerto Madryn, donde tendrá su Delegación Académica. La inscripción 2027 ya está abierta en www.fce.unp.edu.ar/inscripcion.

Un desafío hacia adelante

Para la Facultad, este récord es un eslabón más en un camino que se sigue construyendo. Es una gratificación para la comunidad universitaria y, al mismo tiempo, un desafío: seguir incorporando a nuevas generaciones a la formación y a la generación de conocimiento en áreas clave para el desarrollo de la provincia.