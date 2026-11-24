La actividad económica argentina retrocedió en septiembre un 1,2 por ciento respecto al mismo mes de 2025, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que confirma que el país sudamericano entró en recesión técnica, al encadenar dos trimestres consecutivos de caída.

«En septiembre de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída interanual de 1,2 por ciento (…)», consignó el organismo en un informe.

La actividad económica argentina se contrajo en agosto un 1,7 por ciento (corregida después al 1,6 por ciento) y en julio constató una bajada del 1,5 por ciento interanual, lo que se suma al descenso del 0,6 por ciento del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre.

Con la retracción constatada en septiembre, el alza de la actividad económica acumulada en los primeros nueve meses del año aminoró al uno por ciento respecto al mismo tramo de 2025.

En términos desestacionalizados, la actividad económica aumentó un 1,1 por ciento en relación a agosto.

En el noveno mes del año, la actividad se vio afectada por el descenso de diez de los quince sectores que componen el EMAE.

La pesca fue el sector más afectado en septiembre, al derrumbarse un 48,6 por ciento en términos interanuales, seguido de la intermediación financiera (11,5 por ciento) y la industria manufacturera (1,8 por ciento).

Solo estos tres rubros restaron 1,1 puntos porcentuales al crecimiento del EMAE.

La rama de actividad con mayor incidencia positiva fue la explotación de minas y canteras, que aumentó un 11,1 por ciento interanual, y la electricidad, el gas y el agua, que a su vez se amplió un cuatro por ciento.

Junto con la construcción, que se dilató un 3,5 por ciento en términos interanuales, estos tres sectores sumaron 0,6 puntos porcentuales a la variación del EMAE.

A contramano de estos aumentos, el comercio mayorista, minorista y reparaciones se contrajo un 2,2 por ciento, mientras que la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, en tanto, decayó un dos por ciento.

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, aseguró más temprano este martes que 2026 será un año de crecimiento, según «todos los analistas». (Sputnik)