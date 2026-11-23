La respuesta de la comunidad comodorense volvió a evidenciarse este fin de semana durante el Bibliofest, la jornada solidaria organizada para colaborar con la Biblioteca Popular Estación Talleres de Kilómetro 5, que perdió la totalidad de sus libros y mobiliario a raíz de un incendio.

El encuentro reunió a vecinos de distintos barrios de la ciudad, quienes acercaron ejemplares para contribuir con la recuperación de la institución. Como resultado de la convocatoria, se reunieron alrededor de 3.500 libros, una cantidad que superó las previsiones de los organizadores.

Según indicó Alejandro Ruta, presidente de la biblioteca, una parte de los ejemplares quedó resguardada en la sede vecinal del barrio, mientras que el resto será almacenado de manera provisoria en viviendas particulares hasta contar con un espacio adecuado.

Entre las donaciones también se recibieron colecciones y enciclopedias que podrían ser destinadas a establecimientos educativos del interior provincial mediante una red de colaboración que la institución proyecta desarrollar.

Además de la campaña solidaria, la jornada incluyó propuestas culturales como espectáculos musicales, teatro y funciones de títeres, convirtiéndose en un espacio de encuentro para acompañar la reconstrucción de una de las entidades históricas de la zona norte de la ciudad.

Mientras avanza la recuperación del material bibliográfico, las autoridades de la biblioteca continúan gestionando un edificio propio. La búsqueda de una nueva sede constituye una de las principales preocupaciones de la institución, que busca preservar más de un siglo de historia y recuperar su funcionamiento habitual.

Paralelamente, la comisión directiva aguarda los resultados de las pericias destinadas a determinar las causas del incendio que destruyó el inmueble donde se conservaban libros, fotografías y documentos vinculados a la memoria ferroviaria de Kilómetro 5.