La controversia protagonizada por Robertito Funes Ugarte durante una cobertura televisiva sumó un nuevo capítulo luego de que el conductor utilizara sus redes sociales para responder a las críticas generadas por el intercambio que mantuvo con un joven trabajador durante un móvil en vivo.

El hecho ocurrió en la Fugazzeta Fest, realizada en la explanada del Planetario Galileo Galilei, en el barrio porteño de Palermo. Durante la transmisión, el periodista intentó entrevistar a un empleado de un puesto gastronómico que, mientras atendía a clientes, le solicitó que aguardara unos instantes para poder continuar con su tarea.

La reacción del conductor provocó una fuerte repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron sus comentarios y su trato hacia el trabajador. El episodio se viralizó rápidamente y generó un amplio debate entre seguidores, periodistas y usuarios de distintas plataformas.

Tras la difusión de las imágenes, Funes Ugarte publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que sostuvo que la situación había sido interpretada de manera incompleta. Según explicó, el joven habría mantenido una actitud poco cordial desde el comienzo de la interacción, una circunstancia que, según su versión, no quedó reflejada en el video que circuló posteriormente.

El conductor también defendió su trabajo en la cobertura de eventos y destacó que su intención era visibilizar el esfuerzo de emprendedores y trabajadores que participan en este tipo de propuestas gastronómicas y culturales.

Mientras tanto, la repercusión del episodio tuvo un efecto inesperado para el comercio involucrado. Las redes sociales del emprendimiento experimentaron un importante crecimiento de seguidores luego de la difusión de la secuencia y de las muestras de apoyo que recibió el trabajador.