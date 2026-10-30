Dillom volvió a ubicarse en el centro de la conversación pública tras realizar una controvertida reflexión sobre la exposición mediática y los distintos perfiles que conviven en eventos del espectáculo.

Durante una entrevista, el artista aseguró que suele sentirse distante de algunas figuras surgidas de los realities televisivos. En ese contexto, mencionó que cuando comparte espacios exclusivos con exparticipantes de Gran Hermano considera que existen diferencias vinculadas a las trayectorias y al tipo de trabajo que cada uno desarrolla.

“Cuando veo cerca mío, en el VIP de una fiesta, a los exparticipantes de Gran Hermano, pienso: ‘esta gente no se merece estar acá conmigo, yo hago arte, tengo otro status’”, expresó el músico, una frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Sus dichos despertaron opiniones divididas entre seguidores y detractores. Mientras algunos respaldaron su postura al entender que hacía referencia al valor de la producción artística, otros cuestionaron el tono de sus declaraciones y las interpretaron como un gesto de superioridad hacia quienes alcanzaron notoriedad a través de la televisión.

No es la primera vez que Dillom genera debate público por sus opiniones. El cantante suele manifestar posiciones contundentes sobre la industria cultural, el éxito y la construcción de la fama, temas que frecuentemente alimentan discusiones entre artistas, influencers y figuras mediáticas.

Como suele ocurrir con sus intervenciones públicas, la repercusión se trasladó rápidamente a las plataformas digitales, donde miles de usuarios debatieron sobre los límites entre la popularidad, el talento y el reconocimiento dentro del mundo del entretenimiento.