El periodista Mario Massaccesi generó una fuerte controversia tras revelar que se encuentra trabajando en un documental sobre Jorge Rafael Videla y sostener que existe un «costado íntimo» del exdictador que no es conocido por el público.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista en la que reflexionó sobre la construcción de personajes históricos y aseguró que «hay humanidad en los dictadores», aunque aclaró que esa condición no modifica la valoración pública de sus actos ni los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

Según explicó, el proyecto busca abordar aspectos personales y familiares de Videla que, a su entender, no han sido explorados en profundidad, una postura que rápidamente despertó cuestionamientos y reacciones en distintos ámbitos.

Los dichos del conductor provocaron un amplio debate en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron el enfoque de la producción y la conveniencia de poner el foco en aspectos privados de uno de los principales responsables del terrorismo de Estado en Argentina.

La polémica reavivó la discusión sobre cómo abordar la figura de los protagonistas de períodos oscuros de la historia y cuáles son los límites entre la reconstrucción biográfica y la memoria colectiva.