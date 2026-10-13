La banda Don Osvaldo confirmó una nueva gira por la Patagonia y tendrá una de sus paradas en Comodoro Rivadavia. El grupo se presentará el sábado 17 de octubre, a las 21, en el Predio Ferial de la ciudad.

El tour incluirá además actuaciones en Río Gallegos, el 15 de octubre, y en Trelew, el 18 de octubre, completando así un recorrido por el sur argentino.

La agrupación atraviesa un intenso 2026, marcado por la presentación de su DVD“Zona Liberada” y una extensa gira nacional que ya pasó por ciudades como Mar del Plata, La Plata, Corrientes, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Salta y Santiago del Estero, además de dos funciones en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas de Buenos Aires.

Las entradas para el recital en Comodoro pueden adquirirse de manera online a través de Eden Entradas y de forma presencial en Don José Hogar, ubicado en San Martín 647. Los primeros 200 tickets comprados por sistema online incluyen de regalo el DVD “Zona Liberada”, que podrá retirarse el día del espectáculo en el puesto de merchandising.

Don Osvaldo es el proyecto musical encabezado por Patricio Santos Fontanet, surgido tras la etapa de Callejeros y consolidado bajo este nombre desde 2014. La banda cuenta con tres discos de estudio y el DVD “Zona Liberada”, editado en 2025.