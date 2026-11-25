El Club de Cine Comodoro anunció la realización de una retrospectiva dedicada a Edgardo Castro, una de las figuras más destacadas del cine argentino contemporáneo. Bajo el nombre “Trilogía de la intimidad”, la propuesta incluirá la exhibición de tres largometrajes del director, actor y docente, además de espacios de intercambio con los asistentes.

La programación comenzará el 27 de noviembre con la proyección de La Noche (2016), la ópera prima de Castro, una película que recibió el Gran Premio del Jurado en el BAFICI y obtuvo reconocimiento en distintos festivales internacionales.

El ciclo continuará el 4 de diciembre con Las Ranas (2020), una obra centrada en los vínculos afectivos atravesados por el contexto carcelario, que fue distinguida en certámenes nacionales e internacionales.

Finalmente, el 8 de enero de 2027 se presentará Familia (2019), un retrato íntimo sobre las relaciones familiares y la vida cotidiana, que también formó parte de importantes festivales de cine.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta será la presencia del propio Edgardo Castro, quien acompañará las funciones para dialogar con el público sobre su obra y su proceso creativo.

Las actividades se desarrollarán en El Rincón Cultural, ubicado en Antonio Di Benedetto 88, en el barrio Cordón Forestal. La entrada será gratuita y durante cada encuentro habrá servicio de pizzas y bebidas para acompañar el intercambio entre los asistentes y el realizador.