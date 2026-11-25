Caleta Córdova se prepara para recibir una nueva temporada de verano con obras y propuestas destinadas a mejorar la experiencia de vecinos y visitantes. El próximo 19 de diciembre quedarán inaugurados los nuevos baños públicos ubicados en la plaza de salida del barrio, junto con otras intervenciones orientadas a poner en valor el espacio público.

Los trabajos son impulsados por Comodoro Turismo en conjunto con la Subsecretaría de Conservación y Mantenimiento de Espacios Públicos, con el objetivo de ampliar los servicios disponibles en uno de los puntos turísticos más emblemáticos de la ciudad.

Además, se habilitará un paseo de carros gastronómicos que funcionará bajo una modalidad regulada, buscando ordenar la actividad comercial y ofrecer nuevas alternativas a quienes recorren el sector. La iniciativa complementará la propuesta que actualmente brinda la feria Frutos de Mar.

El gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó la importancia de las obras para el desarrollo del barrio. “Vamos a estar inaugurando los baños públicos junto a otras mejoras en el espacio y un paseo de carros de comida que van a estar regulados, todos en la zona de salida del barrio, poniendo en valor el sector y complementando la feria Frutos de Mar”, señaló.

Asimismo, el funcionario confirmó que la fecha elegida también marcará el inicio formal de las actividades estivales en el sector. “El 19 lanzaremos la temporada de verano de Caleta Córdova, un lugar hermoso que tiene nuestra ciudad”, expresó.

Con estas acciones, el Municipio busca fortalecer la oferta turística y gastronómica de Caleta Córdova, mejorar la infraestructura disponible y generar nuevos espacios de encuentro durante los meses de verano.

Fuente: Radio Del Mar.