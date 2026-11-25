El intendente asistió en Buenos Aires a la presentación del indicador elaborado por Mercado Libre, CAF y la UTN, que aportará datos estratégicos para orientar políticas públicas, planificar inversiones y potenciar la competitividad de Comodoro Rivadavia.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, participó este miércoles en la ciudad de Buenos Aires del lanzamiento oficial del Índice de Ciudades Logísticas Argentinas (ICLA). El encuentro tuvo lugar en el edificio Polo Dot, sede de Mercado Libre, y reunió a autoridades municipales, referentes empresariales y especialistas del ámbito académico.

El ICLA es una herramienta creada de manera conjunta por Mercado Libre, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Su objetivo central es generar información rigurosa y comparable sobre el desempeño logístico de los centros urbanos del país, brindando a los municipios diagnósticos basados en evidencia para planificar inversiones, optimizar políticas públicas y fomentar la generación de empleo.

Para Comodoro Rivadavia, la participación en este espacio representa una oportunidad estratégica por su ubicación geográfica, su infraestructura portuaria, aeroportuaria y vial, y su rol como nodo productivo y energético de la Patagonia. En ese sentido, contar con métricas precisas y estándares nacionales permite proyectar nuevas ventajas competitivas y atraer inversiones vinculadas al transporte, la distribución y el comercio.

Durante la jornada estuvieron presentes el vicepresidente de Asuntos Legales y Relaciones de Gobierno de Mercado Libre, Jacobo Cohen Imach; el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, y autoridades de la UTN. Además, se desarrolló una mesa de intercambio entre intendentes y equipos técnicos para compartir experiencias, identificar desafíos comunes y construir una agenda conjunta hacia ciudades más eficientes y sostenibles.

Desde el Ejecutivo local destacaron la importancia de articular esfuerzos entre el sector público, el privado y el académico para fortalecer el perfil logístico de la ciudad, consolidar su posicionamiento regional y abrir nuevas posibilidades de desarrollo productivo para la comunidad.