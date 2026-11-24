Tras la convocatoria anticipada a elecciones provinciales para el 21 de marzo, distintas conducciones territoriales y agrupaciones del Partido Justicialista de Chubut se pronunciaron a favor de alcanzar un acuerdo de unidad. Coincidieron en que, frente a la profunda crisis económica y social que atraviesa la provincia, el peronismo debe priorizar la construcción de una alternativa política por encima de las disputas internas.

Las conducciones de los Consejos de Localidad del Partido Justicialista de Rawson, Río Mayo, Esquel, Trelew y Puerto Madryn, junto a la Mesa Normalizadora del PJ de El Hoyo, suscribieron un documento en el cual pugnan por la unidad sin internas.

A estos pronunciamientos se sumaron los del Partido Justicialista de Rada Tilly y de Lago Puelo, además de la Unidad Básica “26 de Agosto” de Puerto Madryn.

En el primer documento conjunto, los referentes territoriales solicitaron una reunión urgente entre los precandidatos y la conducción provincial del partido, con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo de unidad y evitar una contienda interna.

Fundamentaron su posicionamiento en la compleja situación que atraviesan los chubutenses, marcada por el creciente desempleo, la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y el retroceso de sectores productivos e industriales históricamente vinculados al desarrollo provincial.

“A la comunidad no le interesan ni tolera las disputas ni las contiendas internas de la política”, expresaron en el documento, en el que también advirtieron que promover una elección interna en este contexto significaría un desgaste político frente a una sociedad que demanda soluciones urgentes.

El documento lleva las firmas de Estrella Gerez (Rawson), Isabel Borda (Río Mayo), Juan Manuel Peralta (Esquel), Sara Cuevas (Trelew), Lucila González (Puerto Madryn) y la representante de la Mesa Normalizadora del PJ de El Hoyo.

Rada Tilly y Lago Puelo también se pronunciaron

Bajo el título “Con elecciones en marzo, la unidad del peronismo ya no puede esperar”, el Partido Justicialista de Rada Tilly difundió su propio documento, en el que planteó la necesidad de alcanzar acuerdos ante el acortamiento de los plazos electorales.

“No es momento de internas que nos debiliten ni de proyectos personales. Es momento de sumar voluntades, generar acuerdos y construir, en pocas semanas, una propuesta sólida que esté a la altura de lo que necesitan Rada Tilly y Chubut”, expresaron.

Asimismo, señalaron que la agenda política debe centrarse en el trabajo, la calidad de los servicios, el crecimiento ordenado de las ciudades, el cuidado del ambiente y la presencia del Estado.

En el mismo sentido se conoció otro documento firmado por el presidente del Consejo de Localidad del Partido Justicialista de Lago Puelo, Leopoldo “Polo” Ortiz, junto a militantes de esa localidad cordillerana.

Las agrupaciones también plantean la necesidad de una lista de unidad

Por su parte, la Unidad Básica “26 de Agosto” de Puerto Madryn, conducida por Carlos Pascuariello, reclamó la construcción de una lista de unidad provincial, amplia y representativa de los distintos sectores políticos y territoriales del justicialismo.

Si bien reconoció el valor de las elecciones internas como herramienta democrática, la agrupación consideró que, en el actual escenario, una confrontación partidaria podría desviar energías, recursos y esfuerzos de las problemáticas que afectan a la sociedad chubutense.

“Es tiempo de construir una alternativa, no de profundizar divisiones”, sostuvo la agrupación, que propuso abrir una instancia de diálogo y acuerdos que contemple las distintas representaciones y aspiraciones políticas dentro de un proyecto colectivo.

Con pronunciamientos provenientes de la costa, el valle, la cordillera y el sur provincial, las distintas expresiones territoriales del justicialismo coinciden en el pedido de alcanzar un acuerdo de unidad de cara a las elecciones de marzo.