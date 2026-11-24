En medio de la búsqueda de oportunidades laborales, una pareja de Comodoro Rivadavia decidió recurrir a las redes sociales para ofrecer sus servicios y dar a conocer su situación.

A través del grupo de Facebook Laprida Unida, compartieron imágenes de uno de sus trabajos de limpieza de terrenos y solicitaron la colaboración de los vecinos para difundir su emprendimiento.

“Somos una pareja en busca de trabajo y progresar con lo que venga. Nos adaptamos a cualquier tipo de trabajo”, expresaron en la publicación.

Limpiar patios, su actual fuente de ingresos

La pareja explicó que, por el momento, la limpieza de patios y la carga de bateas constituyen su principal sustento económico.

Con esfuerzo y ganas de salir adelante, ofrecen sus servicios a quienes necesiten acondicionar terrenos, limpiar espacios exteriores o realizar otras tareas.

Si bien residen en el sector de Standart, en Zona Norte, aseguraron que también se trasladan a Zona Sur para realizar trabajos.

Cómo contactarlos

Quienes necesiten contratar sus servicios pueden comunicarse a los siguientes números:

297 504-3113

297 452-8323

Además, solicitaron a quienes no puedan contratarlos que colaboren compartiendo su publicación para llegar a más personas y generar nuevas oportunidades laborales.

“Si pueden ayudar compartiendo sería genial, desde ya muchas gracias”, expresaron.