Con una amplia participación de familias, artistas y vecinos, se llevó adelante la Muestra Anual de los Talleres Barriales, la propuesta que marcó el cierre de las actividades desarrolladas durante 2026 en distintos puntos de la ciudad.

Las actividades se desarrollaron entre el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en dos espacios. El Centro Cultural fue escenario de presentaciones de danza, música, teatro, audiovisuales y un desfile de oficios, mientras que el CEPTur concentró las exposiciones de artes visuales, con trabajos de pintura, dibujo y escultura realizados por los alumnos durante el año.

La programación incluyó espectáculos de flamenco, folklore, malambo, canto infantil y presentaciones de instrumentos como guitarra, charango, teclado, saxofón, violín, percusión y vientos, además de producciones audiovisuales destinadas a diferentes públicos.

También formaron parte de la muestra propuestas vinculadas a cine, guion, peluquería, corte y confección, junto con obras teatrales y espacios inclusivos que reunieron a participantes de distintas edades.

Desde la Secretaría de Cultura destacaron que los Talleres Barriales continúan consolidándose como una herramienta de formación, integración y acceso gratuito a expresiones artísticas en los distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la gestión municipal, permitió durante todo el año que cientos de vecinos participaran de actividades culturales cerca de sus hogares, fortaleciendo los espacios comunitarios y promoviendo el desarrollo artístico local.