El Superior Tribunal de Justicia del Chubut ratificó la condena a 18 años de prisión impuesta a un hombre hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, cometido bajo la modalidad de delito continuado contra su hija.

La resolución, firmada el 19 de noviembre, rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa y confirmó de manera definitiva la sentencia dictada en abril de 2025.

Sin embargo, el expediente atravesó un extenso recorrido judicial antes de llegar a esta instancia. En marzo de 2018, un tribunal de juicio resolvió sobreseer al acusado al considerar que el plazo de investigación había vencido por una diferencia de apenas 20 minutos.

La decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, que sostuvo que se trataba de un exceso de formalismo que impedía el juzgamiento de hechos de extrema gravedad. Tras diversos recursos en el ámbito provincial, el caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una presentación impulsada por el entonces procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena.

En octubre de 2024, el máximo tribunal del país revocó el sobreseimiento y permitió que la causa continuara. La Corte entendió que las provincias no pueden establecer causales de extinción de la acción penal distintas de las previstas en el Código Penal.

A partir de esa resolución, el proceso siguió su curso y culminó con la condena del acusado. Durante el juicio se consideró acreditado que los abusos comenzaron cuando la víctima tenía cinco años y se prolongaron durante aproximadamente 17 años, hasta que pudo alejarse del entorno familiar.

Con la reciente decisión del Superior Tribunal de Justicia, la condena quedó firme y se puso fin a una extensa etapa de revisión judicial.