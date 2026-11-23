Radio Universidad y Radio Cielo permanecieron fuera del aire luego de que un robo registrado en el Cerro Chenque dañara parte de la infraestructura necesaria para sus transmisiones.

El hecho afectó a la empresa ElectroCom, responsable de los equipos instalados en la zona de antenas, donde fueron sustraídos decenas de metros de cable de transmisión y alimentación eléctrica. La maniobra provocó la interrupción inmediata del servicio de ambas emisoras.

La denuncia fue presentada ante la Seccional Segunda, que tomó intervención tras conocerse el faltante de los elementos. Según las actuaciones realizadas, el ilícito habría ocurrido entre el 21 y el 22 de noviembre.

Las tareas investigativas se apoyan en registros obtenidos por cámaras de vigilancia ubicadas en el sector. Las imágenes muestran a varias personas trepando la estructura para acceder al tendido y retirar los cables.

Con el material incorporado a la causa, la Brigada de Investigaciones trabaja ahora en la identificación de los responsables, mientras continúan las pericias destinadas a determinar el alcance de los daños ocasionados.

El episodio volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de las instalaciones ubicadas en el cerro, consideradas fundamentales para la operación de distintos servicios de comunicación de la ciudad.