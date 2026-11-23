Un hombre resultó herido de bala durante la madrugada de este domingo en el barrio San Martín y debió ser trasladado al Hospital Regional para recibir atención médica.

El ingreso al centro asistencial se produjo cerca de las 00:15, cuando la víctima fue llevada por su madre en un vehículo particular. Tras tomar conocimiento de la situación, personal policial de la Seccional Séptima se dirigió al hospital para entrevistarse con el herido.

Según manifestó posteriormente a los efectivos, caminaba por la intersección de las calles Los Perales y Antonio Miroglio cuando fue interceptado por dos hombres que intentaron quitarle el teléfono celular.

De acuerdo con su relato, al resistirse al robo uno de los sospechosos extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en su pierna derecha, provocándole una lesión que requirió asistencia médica.

La víctima indicó que no pudo aportar características de los presuntos agresores y además expresó que no deseaba radicar una denuncia formal por lo ocurrido.

Tras las curaciones correspondientes, el médico de guardia constató que el hombre se encontraba fuera de peligro y dispuso el alta médica.

El hecho tomó intervención del Ministerio Público Fiscal, que quedó a cargo de las actuaciones para determinar las circunstancias del episodio.

Fuente: el Patagonico