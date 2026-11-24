Un hombre de 34 años fue interceptado tras una persecución policial que se extendió por varias calles de Trelew, luego de que presuntamente escapara de un control realizado por personal de la División Canes.

De acuerdo con la información conocida, el conductor se negó a detener la marcha cuando fue requerido por los efectivos y emprendió la fuga, dando inicio a un seguimiento por distintos puntos de la ciudad.

Durante el recorrido, el automovilista habría incurrido en diversas maniobras riesgosas, entre ellas la circulación en contramano por algunas arterias, además de desobedecer reiteradamente las indicaciones del personal policial.

La situación generó un importante despliegue de seguridad hasta que finalmente se logró detener la marcha del vehículo e identificar a su conductor.

Las circunstancias del hecho y las actuaciones correspondientes quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades del caso.