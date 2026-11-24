Este 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Argentino, una fecha que recuerda la declaración del vino como Bebida Nacional mediante el Decreto 1800 de 2010. Tres años más tarde, el Congreso de la Nación ratificó esa distinción por unanimidad con la Ley Nº 26.870, convirtiendo al país en el primero de tradición vitivinícola en otorgar ese reconocimiento a su bebida emblemática.

La conmemoración busca destacar la importancia de una actividad que forma parte de la historia, la cultura y la economía argentina, con presencia en distintas regiones productivas del país y reconocimiento internacional por la calidad de sus vinos.

Entre las variedades más representativas se encuentra el Malbec, considerado la cepa insignia de Argentina por su amplia difusión y prestigio en los mercados internacionales. También sobresale el Torrontés Riojano, una variedad autóctona nacida en territorio argentino, además del crecimiento sostenido de cepas como Cabernet Franc y de la producción de vinos blancos y espumosos.

La industria vitivinícola continúa siendo uno de los sectores más importantes de las economías regionales, generando empleo, impulsando el turismo y proyectando la imagen del país en el mundo.