Los Bomberos Voluntarios de Sarmiento tuvieron una intensa noche de trabajo este lunes al intervenir en dos incendios registrados con pocos minutos de diferencia en distintos sectores de la ciudad.

La primera emergencia se produjo a las 22:38 en el ingreso al barrio Progreso, donde se reportó un incendio vehicular. Tras recibir el aviso de una vecina, una dotación se dirigió al lugar y constató que el propietario del rodado ya había utilizado un extintor para controlar las llamas.

Ante esa situación, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento sobre la unidad afectada para evitar una posible reignición del fuego. La intervención finalizó a las 22:58, cuando el personal regresó al cuartel.

Sin embargo, apenas cuatro minutos después, a las 23:02, se recibió un nuevo llamado de emergencia por un incendio de pastizales generado tras la caída de cables de una línea de media tensión.

Según informaron desde el cuartel, la rotura del tendido eléctrico no solo originó el foco ígneo, sino que además provocó un corte general del suministro de energía que afectó a toda la ciudad.

Para combatir el incendio trabajaron dos dotaciones de bomberos, que lograron extinguir las llamas sobre una superficie aproximada de 50 metros de largo por seis metros de ancho. Las tareas concluyeron a las 00:38 de este martes.

Desde la institución recordaron a la comunidad la importancia de no acercarse ni manipular cables caídos y dar aviso inmediato a los servicios de emergencia ante este tipo de situaciones.

Fuente: Diario el chubut