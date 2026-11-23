Los trabajos se ejecutan en un tramo de 42 kilómetros y forman parte de un convenio del Gobierno nacional con la provincia de Chubut. En los próximos días se realizará el señalamiento horizontal.

La obra, que se ejecuta en el marco de un convenio entre Vialidad Nacional y la provincia de Chubut, es desarrollada por la empresa contratista Rigel sobre una longitud de 42 kilómetros y actualmente registra un avance del 48 %.

Actualmente, los trabajos se concentran en los primeros veinte kilómetros de la obra, con la ejecución de una nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor y 7,70 metros de ancho, que incluye 0,50 metros de banquinas pavimentadas y 1,50 metros de banquinas enripiadas. Una vez concluida esta primera etapa, se prevé para los primeros días del próximo mes la llegada de un equipo de pintura para ejecutar el señalamiento horizontal y colocar el señalamiento vertical y los mojones kilométricos.

De manera paralela, en otro sector de la obra de veinte kilómetros de extensión se trabaja en la construcción de terraplenes, alteo de banquinas y en el acondicionamiento de la base granular existente, incorporando una capa anticongelante diseñada para las condiciones climáticas de la región. Esto permitirá avanzar con la pavimentación de otros veinte kilómetros de esta ruta, en los primeros meses del próximo año.

La recuperación de este corredor sur de la Ruta Nacional 40 permitirá mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios que circulan por la misma, reduciendo los tiempos de viaje y favoreciendo la conectividad de las localidades del oeste de esta provincia, la actividad turística y el transporte de la producción nacional e internacional.

Por su parte, Vialidad Nacional continuará con la supervisión de los avances y la calidad de los trabajos realizados por la empresa a cargo de la obra, con el objetivo de constatar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la reconstrucción de la ruta y de los parámetros de seguridad vial previstos para el corredor. Asimismo, se solicita a los usuarios circular por los desvíos de ripio habilitados con precaución, respetando el señalamiento preventivo y la velocidad máxima permitida de 60 km/h.