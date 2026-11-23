La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) no desarrollará actividades laborales este miércoles 25 de noviembre debido a la adhesión de los gremios docentes y no docentes al paro nacional universitario convocado en todo el país.

La medida de fuerza fue impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que convocó a una huelga nacional para el miércoles 25 de noviembre en reclamo de una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema universitario. La organización sostiene que la situación presupuestaria y el deterioro de los ingresos de los trabajadores afectan el funcionamiento de las universidades públicas en todo el país.

Entre los principales reclamos se encuentran la recomposición de los salarios, el pago de montos adeudados a trabajadores del sector y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, considerada clave para asegurar el funcionamiento académico, científico y de extensión de las universidades nacionales.

Desde las organizaciones convocantes advirtieron además sobre el impacto que tendría una reducción de recursos en las actividades educativas, administrativas y de investigación que se desarrollan en las instituciones públicas de educación superior.