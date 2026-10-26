La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Chubut anunció un paro total de actividades por 24 horas para este lunes 26 de octubre, en reclamo por la falta de respuestas a planteos realizados ante las autoridades provinciales y por los descuentos efectuados a trabajadores del sector educativo.

La medida fue comunicada formalmente a la Secretaría de Trabajo de la provincia mediante una nota presentada el viernes 23 de octubre, firmada por el secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga.

Según el documento, la protesta comenzará a las 00:00 del lunes y se extenderá durante toda la jornada.

¿A quiénes alcanza el paro?

De acuerdo con la notificación gremial, la medida de fuerza comprende al personal que cumple funciones en las distintas dependencias del sistema educativo provincial.

ATE informó que el paro abarca a docentes y auxiliares de Educación que trabajan en escuelas, delegaciones y en la sede del Ministerio de Educación de Chubut.

Por lo tanto, la protesta podría afectar el funcionamiento habitual de establecimientos educativos de la provincia, aunque el alcance concreto dependerá de la adhesión de los trabajadores.

En la presentación dirigida al secretario de Trabajo de Chubut, Nicolás Zárate, el sindicato explicó los motivos de la medida.

Según expresa la nota, la decisión responde a la “falta de respuestas a lo solicitado oportunamente a los funcionarios y a los descuentos realizados a los trabajadores de los sectores”.