El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró el domingo que los resultados de las elecciones representan un rechazo al «negacionismo y la mentira».

«Esta elección fue una derrota del negacionismo. Fue una derrota de la mentira», afirmó el mandatario tras conocerse los resultados, en un improvisado discurso que dio junto a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y las mujeres de ambos.

«Fueron a votar porque logramos convencerlos de que el voto era muy importante para asegurar la democracia en el país. Quiero agradecer a la sociedad en su conjunto, que es la que realmente ganó», agregó.

Lula agradeció a la totalidad del pueblo brasileño pero sobre todo a la juventud, que jugó un papel clave en la segunda vuelta.

Además, el presidente remarcó que no tiene «preferencia por ninguna religión, todas serán respetadas. Es importante el respeto por la fe del pueblo brasileño. Y cabe al Estado laico, garantizar plena libertad religiosa para que el pueblo ejerza sus religiones», afirmó.