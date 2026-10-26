El candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, anunció el domingo que no reconoce el resultado de las elecciones y que pedirá la anulación de los comicios en los que fue derrotado por el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

«Es imposible reconocer los resultados de las elecciones en el contexto en que ocurrieron estas cosas. Vamos a pedir la anulación de estas elecciones», expresó Bolsonaro en un discurso tras conocerse los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en referencia a la prórroga en el horario de votación dispuesta por las autoridades. (Sputnik)