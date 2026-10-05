Se trata del segundo grupo que mantuvo una reunión con funcionarios municipales. Se les explicó los alcances del contrato con la nueva concesionaria y el estado del proceso de liquidación final.

Los secretarios de Servicios Públicos y de la General, Cintia Juárez y Andrés Blanco respectivamente, recibieron este lunes a un nuevo grupo de ex trabajadores de la empresa Patagonia Argentina. Durante la reunión, los funcionarios escucharon sus inquietudes sobre la continuidad laboral y brindaron precisiones detalladas acerca del contexto económico e institucional que atraviesa el transporte público en la ciudad.

En la mesa de diálogo, la secretaria explicó las cláusulas del contrato rubricado con la firma Sol Bus y las razones operativas por las cuales el Poder Ejecutivo Municipal solicitó una prórroga de 18 meses. Juárez enmarcó esta decisión en la adhesión de la ciudad a la Ley de Emergencia Económica, aclarando que no se trata de un incumplimiento, sino de un plazo clave e indispensable para alcanzar la cobertura de los 826.000 kilómetros y la puesta en funcionamiento de las 120 unidades requeridas.

Respecto al futuro de las familias vinculadas al servicio, la responsable de la cartera llevó tranquilidad al confirmar que el convenio firmado no restringe la incorporación de los choferes ni del personal saliente. Al respecto, la funcionaria remarcó que dentro del acuerdo con la empresa no se limita en ningún momento el ingreso de los trabajadores de la ex concesionaria, aclarando que el texto aborda la flota de colectivos y que las incorporaciones se realizarán progresivamente desde la cartera laboral disponible.

Asimismo, durante la jornada se trataron los casos puntuales del personal con mayor antigüedad, aquellos agentes próximos a la jubilación o quienes analizan optar por una indemnización. Sobre este punto, se brindó un informe respecto a la complejidad técnica de la liquidación final con la ex prestataria tras 15 años de prórrogas. El expediente contó con la intervención de diversas áreas municipales y aguarda el dictamen final de Asesoría Letrada antes de girarse al Ente de Control de Servicios Públicos para expedirse sobre la viabilidad del pago definitivo.

Durante la reunión, los ex choferes acercaron distintas alternativas que, según indicaron, permitirían mantener la continuidad laboral sin perder años de servicio, aportes jubilatorios ni cobertura de obra social. Las propuestas fueron recibidas por las autoridades y continuarán siendo analizadas en futuras reuniones.