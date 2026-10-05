Personal de la División de Investigaciones de la Policía del Chubut detuvo durante la madrugada del domingo a Víctor A., un hombre con antecedentes por tráfico de drogas sobre quien pesaba una orden de captura y detención vigente.

El procedimiento se llevó a cabo en una estación de servicio ubicada en la intersección de las calles Alvear y Dorrego. Mientras realizaban tareas investigativas, los efectivos identificaron a Víctor A. a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco y verificaron la vigencia de la medida judicial, tras lo cual concretaron su aprehensión.

En el operativo colaboró personal de la Comisaría Segunda de Comodoro Rivadavia. Luego de las actuaciones correspondientes, el detenido fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, también se secuestró el vehículo en el que se movilizaba el acusado, que quedó resguardado en instalaciones de la Comisaría Sexta.

En la causa intervienen el juez penal Alejandro Sonis, la Oficina Judicial a través de Patricia Gutiérrez y el representante del Ministerio Público Fiscal, Maximiliano Morsuchi.

Según información oficial, Víctor A. registra antecedentes y causas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, algunas de las cuales permanecen abiertas. Desde el Gobierno provincial señalaron que la detención forma parte de las investigaciones que lleva adelante la Policía del Chubut para localizar a personas requeridas por la Justicia y combatir actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

El gobernador Ignacio Torres destacó el trabajo de los efectivos y ratificó la continuidad de las políticas orientadas a fortalecer las tareas de prevención, investigación y persecución de organizaciones criminales en la provincia.