La renovación se produjo tras la finalización del mandato del diputado Emanuel Fernández al frente de la organización juvenil. Brown, que hasta ahora presidía la Juventud PRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asumirá la conducción nacional, acompañada por Muñoz en la vicepresidencia primera.

El dirigente chubutense integra el equipo político de Fernández, quien impulsó su incorporación a la lista y acompañó las gestiones que permitieron mantener una presencia destacada de la provincia dentro de la estructura nacional del partido.

Desde el espacio destacaron que la designación constituye un reconocimiento al trabajo desarrollado por la Juventud PRO en Chubut durante los últimos años. Además, remarcaron que la provincia ocupará en esta nueva etapa un lugar central dentro de la conducción nacional, con participación en la definición de la agenda y las principales decisiones de la organización.

La mesa nacional también estará integrada por representantes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, conformando una conducción con representación de distintos distritos del país.

La nueva etapa tendrá como principales objetivos fortalecer la organización interna, promover la formación de jóvenes dirigentes y ampliar la participación de la juventud partidaria a nivel federal. En ese contexto, la vicepresidencia primera obtenida por Chubut consolida la continuidad del trabajo realizado por el espacio y proyecta a sus dirigentes hacia nuevas responsabilidades dentro de la estructura nacional del PRO.