El diputado nacional cuestionó al gobernador tras conocerse un borrador de contrato que contempla destinar a Aluar el suministro de energía de Futaleufú por un período que podría extenderse hasta 15 años. Vinculó la postergación de la licitación con el calendario electoral provincial y cuestionó la ausencia de Chubut en la discusión.

El diputado nacional José Glinski apuntó contra el gobernador Ignacio Torres por la futura concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, luego de que un editorial de Diario Jornada revelara detalles de un borrador de contrato que contempla asignar inicialmente a Aluar el 100% de la energía comprometida.

“Esta mañana leía en el editorial de Diario Jornada que se confirmó que, en el marco de la licitación de la presa Futaleufú, existe un contrato de exclusividad de consumo de energía por parte de Aluar por cinco años, con una posible prórroga por otros diez años más”, señaló Glinski.

El legislador vinculó los tiempos de la licitación con las aspiraciones electorales del gobernador, luego de que se postergara de diciembre a abril, según sostuvo.

“Eso me lleva a una reflexión sobre cuál es el rol de la provincia, qué está haciendo el gobernador Torres. Y no encuentro otra explicación de que la prórroga por la cual no se licitó la presa Futaleufú en diciembre y pasó para abril forme parte del cronograma electoral del gobernador”, afirmó.

Glinski también cuestionó que los chubutenses queden al margen de las decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos provinciales.

“Torres no tiene ninguna intención de que los chubutenses podamos discutir qué hacer con nuestros recursos naturales y, específicamente, qué hacer con lo producido por la presa Futaleufú”, expresó.

Y agregó: “Lejos de defender los intereses de nuestra gente, el gobernador enmarcó la discusión del uso de nuestro suelo, de nuestra agua y de nuestra energía en su necesidad personal, egoísta, de ser reelecto como gobernador de Chubut”.

EL ACUERDO Y LOS RECURSOS DE CHUBUT

Según el editorial de Diario Jornada, el borrador del contrato de suministro entre Aluar y el futuro concesionario de Futaleufú tiene 44 páginas y contempla una fórmula de precios vinculada a la cotización internacional del aluminio, con valores estimados de entre 10 y 35 dólares por MWh.

La publicación señala que la demanda eléctrica de Chubut equivale aproximadamente al 54% de la generación de Futaleufú. Además, estima que destinar el 10% de esa energía al mercado eléctrico provincial podría representar un ahorro cercano a los 9,7 millones de dólares, bajo los supuestos de precios utilizados en el análisis.

Pese a que Chubut conserva el 33,51% de las acciones de Hidroeléctrica Futaleufú S.A., la provincia no figura como parte interesada en el borrador del acuerdo de suministro.

Glinski recomendó leer el editorial y remarcó que sus cuestionamientos se apoyan en la documentación publicada.

“No es solamente una especulación. Ahí están los documentos oficiales, el borrador del contrato por el cual Aluar se queda con toda la energía de Futaleufú y a los chubutenses no nos queda nada”, afirmó.

El diputado reclamó que el Gobierno provincial dé explicaciones sobre las condiciones previstas para la nueva concesión y el papel que tendrá Chubut en el aprovechamiento de la energía que se genera en su territorio.