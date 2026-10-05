La Fiscalía de Puerto Madryn logró identificar y detener al presunto autor de una balacera ocurrida durante la tarde del sábado en el barrio San Miguel, luego de una investigación que incluyó testimonios, tareas de campo y el análisis de registros audiovisuales.

El hecho se produjo alrededor de las 14 horas en inmediaciones de las calles Manuel Alzúa y España. Según la investigación, un llamado al sistema de emergencias 101 alertó sobre una pelea entre varios hombres, algunos de los cuales portaban armas blancas y de fuego, y durante el enfrentamiento se habrían efectuado varios disparos.

De acuerdo con las actuaciones, los presuntos involucrados se movilizaban en un Chevrolet Corsa que presentaba daños en la luneta trasera. Cuando el personal policial llegó al lugar escuchó detonaciones, aunque en ese momento no logró localizar ni a los participantes ni al vehículo mencionado.

Posteriormente, efectivos de la División Policial de Investigaciones ubicaron el automóvil en un domicilio de la calle Marcos Lombardo, en el barrio San Miguel. El rodado presentaba daños compatibles con los datos obtenidos durante la investigación y quedó vinculado a la causa.

Uno de los elementos principales para avanzar en la identificación del sospechoso fue un video que comenzó a circular públicamente. En las imágenes se observa a un hombre portando un arma de fuego tipo revólver y realizando disparos en dirección a un grupo de personas.

A partir del análisis de ese material, sumado a las tareas investigativas y otras pruebas recolectadas, la Fiscalía identificó al presunto tirador como Carlos Alberto Jaramillo.

Ante los elementos reunidos, la funcionaria fiscal Natalia González solicitó órdenes judiciales para realizar allanamientos, requisas personales y vehiculares, además de la detención del sospechoso por el delito de abuso de armas.

Las medidas fueron autorizadas para tres domicilios ubicados en los barrios San Miguel, Presidente Perón y Bardas. Como resultado de los procedimientos realizados este lunes por la mañana, Jaramillo fue detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar todas las circunstancias del hecho.