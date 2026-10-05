Una nueva evaluación psiquiátrica y psicológica será clave para determinar si Cristian Gabriel “Pity” Álvarez está en condiciones de continuar enfrentando el juicio oral por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano.

La pericia fue ordenada luego de una serie de episodios registrados durante las audiencias, donde el músico sufrió distintas descompensaciones que derivaron en internaciones y en la suspensión temporal del debate oral.

El examen se realizará en el Cuerpo Médico Forense y sus resultados serán remitidos posteriormente al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, encargado de definir cómo seguirá el proceso judicial.

Durante las últimas semanas, Álvarez permaneció internado en distintos centros de salud tras presentar complicaciones vinculadas a su estado de salud mental. Entre los episodios que motivaron la nueva evaluación se encuentra un intento de abandonar un centro asistencial luego de conocer la posibilidad de ser trasladado a una sala común, situación que derivó en su posterior internación en una clínica especializada.

Los magistrados consideraron necesario actualizar los informes médicos para establecer si el acusado conserva las condiciones necesarias para participar activamente en el juicio y comprender el proceso que enfrenta.

Un caso que sigue pendiente de definición

El debate oral gira en torno al crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

Según la acusación, una discusión entre ambos terminó con varios disparos efectuados por el músico contra Díaz, quien murió en el lugar. Tras el hecho, Álvarez permaneció prófugo durante varias horas antes de presentarse ante la Justicia.

Actualmente enfrenta una acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que contempla severas penas en caso de una eventual condena.

La resolución sobre su aptitud para continuar siendo juzgado dependerá ahora de las conclusiones que arrojen los nuevos estudios psicológicos y psiquiátricos solicitados por el tribunal.