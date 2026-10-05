La inesperada visita de un gavilán llamó la atención de vecinos del barrio General Roca de Comodoro Rivadavia durante las últimas horas, cuando el ave se posó en los árboles de una vivienda del sector.

Según relataron quienes observaron la escena, el ejemplar generó sorpresa tanto por su tamaño como por el fuerte ruido que produjo al llegar y acomodarse entre las ramas.

El ave permaneció varios minutos en el lugar, permitiendo que los vecinos registraran imágenes y videos del momento. La presencia de este tipo de aves rapaces en zonas urbanas no es habitual, por lo que el episodio despertó curiosidad entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

Los gavilanes forman parte de la fauna silvestre de la región y suelen alimentarse de pequeños animales, cumpliendo un importante rol en el equilibrio de los ecosistemas.

La aparición del ejemplar se suma a otros avistajes de fauna autóctona registrados en distintos sectores de Comodoro Rivadavia, donde la cercanía con áreas naturales favorece la presencia ocasional de aves y otros animales silvestres dentro del ejido urbano.