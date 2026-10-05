Con una convocatoria que superó los 300 participantes, finalizó una nueva edición del Pre Cosquín en Comodoro Rivadavia, donde músicos, cantantes y bailarines de distintas localidades de la Patagonia mostraron su talento ante un jurado integrado por reconocidas figuras de la música y la danza folklórica nacional.

Durante dos jornadas desarrolladas en el Centro Cultural, los artistas compitieron por un lugar en la delegación que representará a la sede Comodoro Rivadavia en el escenario Atahualpa Yupanqui de Cosquín, uno de los espacios más emblemáticos del folklore argentino.

La secretaria de Cultura municipal, Liliana Peralta, destacó el crecimiento de la convocatoria y el nivel artístico alcanzado por los participantes. Además, valoró el acompañamiento de las familias y la presencia de representantes de distintos puntos de la Patagonia, consolidando a Comodoro Rivadavia como una de las sedes más importantes del certamen.

Los clasificados que obtuvieron su pase a la instancia nacional fueron Luca Pereyra en Solista Malambo Masculino; Alina Páez en Solista Malambo Femenino; Juan José del Prado en Solista Vocal; Ariel Carrizo en Solista Instrumental; Gustavo Vera y Fabricio Sepúlveda en Dúo Vocal; y Agustín Constante junto a Carlota Páez en Pareja de Danza Estilizada.

La representación regional también estará integrada por el conjunto Contención Malambo, conformado por Diego Fabián Salazar, Héctor Ance, Aaron Carrazana, Agustín Constante, Máximo Saiz, César Lucero, Adrián Bustamante, Ezequiel Torres, Iris Mable Ortiz y Pablo Miguel Casaros, quienes competirán en la categoría Conjunto de Malambo.

A ellos se suma el grupo Sin Fronteras, integrado por Franklin Castro Shell, Tatiana Trigo, Germán Mansilla, Adrián Alexandre, Franklin Castro Sullcata y Walter Rasgido, que representará a la sede en la categoría Conjunto Instrumental.

La delegación viajará en enero a la provincia de Córdoba para participar de la instancia final del certamen en la histórica Plaza Próspero Molina, donde buscará dejar en lo más alto el nombre de Comodoro Rivadavia y de toda la región patagónica.