La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante este jueves 15 de octubre una huelga nacional de 24 horas que afectará el funcionamiento de distintos organismos públicos en todo el país. La medida estará acompañada por una movilización al Congreso de la Nación prevista para las 13:30.

Atención limitada en ANSES y PAMI

Como consecuencia del paro, las oficinas de ANSES y PAMI mantendrán una atención restringida, enfocada únicamente en situaciones consideradas urgentes o prioritarias.

La medida también podría generar demoras y reprogramaciones en diversos trámites administrativos previstos para la jornada.

Guardias mínimas en hospitales

En el sistema público de salud se garantizará la atención de emergencias mediante guardias mínimas destinadas a la cobertura de urgencias para niños, adolescentes y adultos mayores.

Desde los organismos involucrados recomendaron consultar previamente la prestación de servicios antes de concurrir a los establecimientos.

Controles reducidos en puertos y aduanas

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) trabajará con personal reducido, concentrando sus tareas en controles esenciales en puertos y aduanas.

Además, el paro alcanzará a trabajadores vinculados a organismos de control y fiscalización.

Qué pasará con el transporte

Los servicios de colectivos, trenes y subtes funcionarán normalmente, ya que los gremios del transporte no adhieren a la medida de fuerza.

En cambio, la adhesión de trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) podría generar limitaciones en la operatoria aérea, manteniéndose garantizados los vuelos sanitarios y aquellos vinculados con funciones de Estado.

El reclamo de ATE

La conducción nacional del gremio, encabezada por Rodolfo Aguiar, convocó al paro para reclamar la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y expresar su rechazo a distintas reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Entre los cuestionamientos también figura la eliminación de normativas que, según el sindicato, deberían ser debatidas en el Congreso.

Una jornada con movilizaciones

La protesta coincidirá con una sesión de la Cámara de Diputados en la que se prevé debatir iniciativas vinculadas al DNU 70/23.

Asimismo, organizaciones estudiantiles, docentes y no docentes participarán de una nueva Marcha Universitaria para reclamar mayores recursos para las universidades públicas, actualización salarial y financiamiento para becas estudiantiles.

Por ese motivo, se espera una importante concentración de manifestantes en las inmediaciones del Congreso durante gran parte de la jornada.