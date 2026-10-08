La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) confirmó su participación en la movilización convocada por la CGT para este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de visibilizar la situación de la industria nacional, las pymes y el empleo formal.

La concentración está prevista para las 15:30 frente a la Secretaría de Industria, sobre Diagonal Sur, donde confluirán representantes sindicales, empresarios, organizaciones sociales y otros sectores vinculados a la actividad productiva.

Desde APYME sostuvieron que las pequeñas y medianas empresas atraviesan un escenario complejo debido a la caída de la actividad vinculada al mercado interno y cuestionaron el rumbo de la política económica nacional.

La entidad aseguró que en los últimos años se registró una disminución en la cantidad de pymes y una pérdida de puestos de trabajo formales, situación que atribuyó al contexto económico que afecta a la producción y al consumo.

La movilización tendrá como consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, una frase que busca unificar el reclamo por la soberanía nacional con la defensa del aparato productivo y las fuentes laborales.

La marcha contará además con el acompañamiento de las dos CTA, organizaciones sociales y distintos sindicatos industriales, que encabezarán la protesta junto a la central obrera.

En ese marco, APYME reafirmó su intención de continuar articulando acciones con trabajadores, cooperativas, universidades, jubilados y otros sectores de la sociedad, con el objetivo de impulsar propuestas orientadas al desarrollo productivo y la generación de empleo.

La convocatoria se inscribe en una jornada de protesta impulsada por la CGT para reclamar medidas que fortalezcan la industria nacional, el mercado interno y el trabajo registrado en todo el país.