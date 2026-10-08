La activista y vecina madrileña Maricarmen Abascal, reconocida por su lucha contra los desalojos y por el derecho a la vivienda, falleció a los 87 años mientras permanecía internada en un centro hospitalario de Madrid.

Su caso alcanzó repercusión nacional tras enfrentar varios intentos de desahucio durante la última década y convertirse en una de las principales referencias de las movilizaciones en reclamo de soluciones a la crisis habitacional en España.

Abascal vivía en una vivienda del distrito de Retiro desde hacía más de siete décadas. Tras el fallecimiento de su padre, quien había firmado el contrato de alquiler en 1956, continuó residiendo en el inmueble bajo un régimen de renta antigua.

Las disputas judiciales por la propiedad derivaron finalmente en un fallo favorable a los propietarios y en su desalojo, ocurrido el 23 de septiembre. Aunque posteriormente se alcanzó un acuerdo que le permitía regresar a la vivienda, su estado de salud se deterioró y no llegó a concretar el retorno.

El Sindicato de Inquilinas, organización que acompañó su caso y promovió numerosas movilizaciones en su defensa, destacó que su historia marcó un punto de inflexión en el debate sobre el acceso a la vivienda en el país.

La muerte de Abascal provocó concentraciones espontáneas en Madrid. Manifestantes reunidos en la Puerta del Sol realizaron homenajes, minutos de silencio y marchas para reivindicar las demandas vinculadas al acceso a la vivienda y la protección de los inquilinos.

En su último mensaje público, difundido desde el hospital donde permanecía internada, la mujer pidió a quienes participaban de las protestas que continuaran defendiendo sus derechos y mantuvieran la movilización social.

Su figura se transformó en un emblema de las organizaciones que reclaman cambios en las políticas de vivienda y de los movimientos que denuncian las dificultades para acceder y conservar una vivienda en distintas ciudades españolas.