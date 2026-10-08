La histórica despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina tuvo otro protagonista especial: Nicolás Otamendi, quien también disputó su último partido con la camiseta albiceleste y puso fin a una trayectoria marcada por títulos, mundiales y más de una década de protagonismo en el equipo nacional.

El defensor cerró su ciclo en una noche inolvidable en el estadio Monumental, donde además logró marcar uno de los goles en la victoria argentina por 3 a 0 frente a Benín.

Tras el encuentro, Otamendi compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó su orgullo por haber representado al país y destacó el significado que tuvo compartir el final de esta etapa junto a Messi.

Considerado uno de los futbolistas con más minutos disputados en la historia de la Selección Argentina, el zaguero formó parte de cuatro Copas del Mundo y conquistó cuatro títulos con la camiseta nacional, consolidándose como una de las piezas fundamentales de una de las generaciones más exitosas del fútbol argentino.

En su publicación, el defensor manifestó su gratitud por todo lo vivido durante su recorrido en la Albiceleste y remarcó que representar a la Argentina fue uno de los mayores orgullos de su carrera deportiva.

La despedida se produjo en el mismo partido en el que Messi cerró un ciclo de más de dos décadas con la Selección. El capitán argentino fue ovacionado por más de 80 mil espectadores y tuvo una destacada actuación, aportando dos asistencias y convirtiendo un gol de penal.

Con la salida de ambos referentes, la Selección Argentina despide a dos de los protagonistas más importantes de una etapa histórica que incluyó conquistas internacionales y algunos de los momentos más recordados por los hinchas argentinos.