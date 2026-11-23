El equipo comodorense se impuso por 83 a 66 en una nueva jornada de la Liga Nacional. Anyelo Cisneros, con 20 puntos, y Sebastián Carrasco, con 19, encabezaron la ofensiva del conjunto de Pablo Favarel.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia consiguió una sólida victoria ante Boca Juniors por 83 a 66 en el estadio Socios Fundadores. El Verde construyó una ventaja desde el primer cuarto, resistió la reacción visitante y terminó de resolver el partido con un contundente último período.

El equipo dirigido por Pablo Favarel comenzó con efectividad en ataque. Los puntos de Anyelo Cisneros y Sebastián Carrasco, junto con los aportes de Gino Balbo desde el perímetro, le permitieron tomar distancia y cerrar el primer cuarto 28 a 19.

En el segundo período, Boca intentó recuperarse con Francisco Cáffaro y Micheal Warren. Sin embargo, Gimnasia sostuvo la ventaja con la conducción de Marcos Chacón y el aporte ofensivo de Cisneros. Así, el local llegó al descanso largo arriba por 40 a 32.

Tras el entretiempo, la visita volvió a acercarse. Leonardo Lema y José Vildoza impulsaron la reacción del conjunto de Nicolás Casalánguida, que redujo la diferencia a seis puntos. Gimnasia encontró respuestas en Carrasco y terminó el tercer cuarto al frente por 58 a 52.

El tramo final fue decisivo para el Verde. Con una defensa firme y triples de Cisneros, Carrasco y Balbo, amplió la distancia y dejó sin respuestas a Boca. Un parcial de 25 a 14 en los últimos diez minutos selló el triunfo ante su público.

Cisneros fue el máximo anotador de Gimnasia con 20 puntos, seguido por Carrasco con 19 y Chacón con 12. En Boca, Lema terminó con 14 unidades, Cáffaro sumó 13 y Vildoza aportó 12.

Parciales: 28-19, 40-32 y 58-52. Resultado final: 83-66.

Árbitros: Fabricio Vito, Oscar Brítez y José Luis Lugli.

Estadio: Socios Fundadores, Comodoro Rivadavia.