La Justicia condenó a Eloy Tomás Cárdenas Vilches a nueve años de prisión de cumplimiento efectivo por el homicidio de Nelson Guillermo Ortiz, ocurrido el 5 de diciembre de 2025 en el barrio Presidente Ortiz, en Kilómetro 5.

La pena fue impuesta luego de que el acusado reconociera su responsabilidad en el hecho durante un juicio abreviado acordado con el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con la investigación, Ortiz fue atacado con un arma blanca y sufrió una herida en el cuello. Como consecuencia de las lesiones, permaneció internado y falleció tres días después.

La jueza penal Mariel Suárez homologó el acuerdo alcanzado entre las partes y validó la condena por el delito de homicidio simple.

Además, la magistrada dispuso que Cárdenas continúe detenido hasta que la sentencia quede firme.

Con esta resolución judicial, el caso quedó cerrado mediante el procedimiento de juicio abreviado, mecanismo que permite reducir los tiempos procesales cuando el imputado admite su participación en el delito y acepta la pena establecida.