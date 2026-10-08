Las limitaciones de la inteligencia artificial para actuar en el mundo físico impulsaron el desarrollo de nuevas herramientas que conectan sistemas automatizados con trabajadores humanos capaces de ejecutar tareas presenciales.

Una de ellas es RentAHuman, una plataforma creada para que agentes de inteligencia artificial puedan contratar personas para realizar tareas que las máquinas no están en condiciones de ejecutar por sí mismas. El servicio se presenta bajo el lema “mano de obra física para la IA” y propone un nuevo modelo de interacción entre humanos y sistemas automatizados.

El interés por este tipo de herramientas ya comenzó a despertar curiosidad en distintos ámbitos. El artista húngaro Peter Weiler decidió poner a prueba el funcionamiento de RentAHuman para conocer de qué manera una inteligencia artificial puede solicitar y coordinar trabajos realizados por personas en el mundo real.

La plataforma permite que los agentes de IA ofrezcan pagos a trabajadores para concretar acciones físicas, como desplazarse a un lugar, manipular objetos o realizar tareas presenciales que los sistemas digitales no pueden desarrollar de forma autónoma.

Aunque sus impulsores consideran que la iniciativa anticipa posibles formas de organización laboral del futuro, por el momento el alcance de la herramienta sigue siendo limitado y su impacto continúa siendo principalmente experimental.

El desarrollo abre nuevos debates sobre el empleo, la automatización y el papel que desempeñarán las personas en un escenario donde las inteligencias artificiales no solo colaboren con los trabajadores, sino que también puedan convertirse en quienes asignen determinadas tareas.