El conductor Robertito Funes manifestó públicamente su descontento con un presunto cambio en las condiciones de contratación que mantiene con Telefe, al señalar que la empresa le comunicó que dejaría de estar en relación de dependencia para pasar a facturar sus servicios.

Según relató, la situación se produjo después de ocho años de trabajo como empleado registrado dentro de la señal. El conductor aseguró que la propuesta le generó sorpresa e inquietud al considerar que implicaba una modificación significativa de su vínculo laboral.

La controversia tomó estado público luego de que Funes expusiera su posición y cuestionara la decisión, planteando dudas sobre las nuevas condiciones laborales que le fueron planteadas.

Las declaraciones generaron repercusión en redes sociales y reavivaron el debate sobre las modalidades de contratación en los medios de comunicación y el impacto de estos cambios en los trabajadores del sector.

Hasta el momento, no trascendió una respuesta oficial por parte de Telefe sobre los planteos realizados por el conductor ni detalles sobre las razones que motivaron la modificación señalada.