- En 1895 nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, Juan Domingo Perón, quien años más tarde se convertiría en una de las figuras políticas más influyentes de la historia argentina y sería presidente de la Nación en tres oportunidades.
- En el ámbito histórico, el 8 de octubre de 1967 fue capturado en Bolivia Ernesto «Che» Guevara, durante la campaña guerrillera que encabezaba en ese país. Su ejecución se produciría al día siguiente.
- La fecha también recuerda la muerte, en 1913, de Lucio V. Mansilla, militar, diplomático y escritor, reconocido principalmente por la obra Una excursión a los indios ranqueles.
- Además, en 1860, durante el proceso de reforma constitucional, se consolidó oficialmente la denominación República Argentina para identificar al país.
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