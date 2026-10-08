Un hombre fue detenido y una pistola calibre 22 fue secuestrada durante un operativo policial realizado en la mañana de este jueves en el barrio Inta de Trelew, a partir de una denuncia por presuntos disparos de arma de fuego.

El procedimiento se inició poco después de las 7, cuando un llamado telefónico alertó sobre detonaciones en las inmediaciones de las calles Los Altares y Cholila. Al llegar al lugar, efectivos policiales observaron a dos hombres que caminaban por la zona y que emprendieron la fuga al advertir la presencia del móvil.

Uno de los sospechosos consiguió escapar al ingresar por los patios de viviendas cercanas, mientras que el segundo fue alcanzado y detenido por los agentes.

Según informaron fuentes policiales, durante la aprehensión el hombre arrojó un arma de fuego hacia el patio interno de una vivienda. Posteriormente, los efectivos recuperaron el elemento y comprobaron que se trataba de una pistola calibre 22 cargada, con cinco municiones y en condiciones de ser utilizada.

La investigación continúa para determinar si los disparos fueron dirigidos contra una persona, una vivienda o realizados al aire. Hasta el momento no se registraron heridos ni daños denunciados por vecinos del sector.

De acuerdo con la información policial, el detenido registraría antecedentes por delitos contra la propiedad y otros hechos vinculados al uso de armas de fuego.

En paralelo, las autoridades trabajan para establecer la identidad del segundo involucrado que logró escapar del lugar y esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las detonaciones.

Los investigadores también analizarán si existe alguna relación entre este episodio y otro procedimiento realizado días atrás en el mismo sector, aunque preliminarmente se considera que podrían tratarse de hechos independientes.