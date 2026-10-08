Los vecinos de Rada Tilly deberán prepararse para un corte total del suministro de agua potable que comenzará este jueves a las 14 horas y se extenderá, en principio, durante 24 horas.
La medida fue comunicada por Cooagua, que informó que la interrupción responde a tareas de mantenimiento preventivo que realizará la SCPL sobre el sistema de acueductos.
Ante esta situación, desde la entidad recomendaron a los usuarios realizar un uso racional del agua, verificar el estado de los tanques domiciliarios y almacenar únicamente la cantidad necesaria para afrontar el período sin servicio.
El corte afectará a toda la villa balnearia mientras se desarrollan los trabajos programados sobre la infraestructura de abastecimiento.
Asimismo, se indicó que cualquier modificación en el cronograma o eventual reprogramación de las tareas será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.
Las autoridades recordaron la importancia de administrar las reservas disponibles con responsabilidad para garantizar el acceso al recurso durante la interrupción del servicio.
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