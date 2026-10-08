Los vecinos de Rada Tilly deberán prepararse para un corte total del suministro de agua potable que comenzará este jueves a las 14 horas y se extenderá, en principio, durante 24 horas.

La medida fue comunicada por Cooagua, que informó que la interrupción responde a tareas de mantenimiento preventivo que realizará la SCPL sobre el sistema de acueductos.

Ante esta situación, desde la entidad recomendaron a los usuarios realizar un uso racional del agua, verificar el estado de los tanques domiciliarios y almacenar únicamente la cantidad necesaria para afrontar el período sin servicio.

El corte afectará a toda la villa balnearia mientras se desarrollan los trabajos programados sobre la infraestructura de abastecimiento.

Asimismo, se indicó que cualquier modificación en el cronograma o eventual reprogramación de las tareas será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

Las autoridades recordaron la importancia de administrar las reservas disponibles con responsabilidad para garantizar el acceso al recurso durante la interrupción del servicio.