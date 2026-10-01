Verónica Rosales, dirigente de ATE en Comodoro Rivadavia, denunció la represión que los trabajadores de ATE, que hoy iniciaron un paro de 48 horas, sufrieron por parte de las fuerzas policiales.

“Esta primera jornada de paro surgió porque intentamos todas las formas de diálogo desde hace un montón de tiempo, la semana pasada panfleteamos a contraturno para visibilizar que a los compañeros les descontaron después de dos meses los días de paro anteriores y los dejaron casi sin sueldos; aunque que hay que recordar que tuvimos una conciliación obligatoria donde habíamos acordado que no habría descuentos”, indicó.

Detalló que “El lunes tuvimos una reunión técnica donde pusimos sobre la mesa este tema y nos dijeron que para devolver todo lo descontado los compañeros debían ir a trabajar los sábados. Lo puse a discusión en la asamblea y los compañeros dijeron que no porque es vergonzoso cobrar sueldos insuficientes tener que trabajar los sábados”.

Rosales sostuvo que “Además, tampoco cumplieron con el acuerdo que firmamos donde se comprometieron 350 compañeros a planta permanente y en el segundo año iban a pasar al resto, incluso dejaron afuera a compañeros que estaban en el decreto firmado por el gobernador”.

“La gente decidió seguir con medidas de fuerza hasta que nos den una respuesta favorable. La gente la está pasando muy mal y les descontaron casi 900 mil pesos, eso les pasó a 500 compañeros de Comodoro y casi 1.000 en toda la provincia; después que le firmamos la paritaria del 2,1% que dijimos era insuficiente”, agregó.

Por último, describió que “Nos sorprendió encontrarnos con tanta presencia policial cuando íbamos a panfletear y nos corrieron con los escudos, cuando quisimos marchar nos tiraron balas de goma. Si se creen que por esto vamos a dejar de luchar están muy equivocados”, enfatizó.