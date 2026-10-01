Con infraestructura básica completa de agua, luz, gas y cloacas en el barrio René Favaloro, el intendente encabezó la entrega del primer grupo de lotes mediante el sistema de scoring, garantizando previsibilidad y seguridad jurídica a las familias.

El intendente Othar Macharashvili participó este miércoles de la entrega de terrenos con servicios destinados a familias afectadas por el cerro Hermitte, un hito fundamental en el esquema de acompañamiento y soluciones habitacionales que lleva adelante el Estado local. Desde el Municipio destacaron que la medida representa un nuevo comienzo para las familias beneficiarias y que la próxima semana continuará el esquema de soluciones habitacionales.

Los terrenos, correspondientes al primer listado elaborado mediante el sistema de scoring, se encuentran en el barrio René Favaloro y cuentan con infraestructura básica completa: electricidad, gas, agua y cloacas. Los lotes tienen una superficie de entre 250 y 300 metros cuadrados, lo que permitirá a las familias avanzar en la construcción de sus viviendas y proyectar futuras ampliaciones.

“Se trata de 39 lotes para las personas que salieron dentro del primer scoring y estos lotes cuentan con todos los servicios. Los terrenos cuentan con distintos servicios y equipamiento que favorecen la integración de las nuevas familias”, destacó el titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial.

El procedimiento coordinado desde dicha cartera brindó asesoramiento legal y administrativo continuo a las familias. En ese sentido, Hernández detalló que los lotes se adjudicaron bajo la figura jurídica de pacto comisorio, un mecanismo que agiliza el camino hacia la titularidad definitiva respecto de los trámites habituales. “Fueron muchos meses tanto de trabajo como de espera por parte de los vecinos, pero estamos coronando esta solución habitacional que les va a permitir un nuevo comienzo”, remarcó.

Entre los adjudicatarios que recibieron la documentación correspondiente se encuentra Hernán Vaneli, exresidente del barrio Sismográfica, quien manifestó su emoción por esta oportunidad. “Estoy muy contento por haber recibido este lote en el barrio René Favaloro para poder reconstruir nuestro hogar junto a mi hija. Tras una larga espera, vamos a poder dejar de alquilar, y eso representa un enorme alivio para la familia”, expresó.