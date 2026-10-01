La obra “Qué perforado está mi valle”, una coproducción de Revista Crisis y el Observatorio Petrolero Sur, se presentará en Comodoro Rivadavia el próximo miércoles 5 de octubre a las 20 horas en el Cine Teatro Español.

La propuesta busca abrir un espacio de reflexión sobre el impacto de la actividad hidrocarburífera en la región y sus consecuencias sociales, económicas y ambientales. El evento contará con la participación de autoridades, instituciones y la comunidad local.

La actividad es organizada por la Mesa Eduardo Cabezas y cuenta con el acompañamiento de Comodoro Conocimiento y Sudestada S.R.L.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=frFcFl6A8Kk

La entrada será libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a sumarse a esta jornada cultural y de debate.