Hay cumpleaños que quedan en la memoria por mucho tiempo. El de Piero Cepeda , un pequeño de Comodoro Rivadavia, tuvo una temática muy especial: Malvinas y el ARA San Juan , con los veteranos de guerra como protagonistas.

Su mamá, Gabriela Cepeda, contó que la idea comenzó a gestarse hace dos o tres años, cuando Piero conoció la historia de Malvinas a través de la televisión.

“Esto empezó hace dos o tres años, cuando él conoció la historia de las Malvinas gracias a Samba, de la TV Pública. De ahí empezó a surgir todo y con su amigo Gemini, como nosotros decimos, empezó a indagar y a conocer la historia de las Malvinas y del ARA San Juan”, relató.

Desde entonces, el interés del niño fue creciendo. Participa junto a su familia de las vigilias y marchas de antorchas que se realizan en la ciudad y cada vez demuestra mayor curiosidad por la historia de los soldados y por el significado de los uniformes.

“De los seis años que tiene, el primer año no fue porque estábamos saliendo de pandemia y otro no fue porque estaba con fiebre, pero estamos ahí fiel todas las noches de las antorchas con él”, contó su mamá.

Para Piero, los veteranos son mucho más que una figura de la historia. Su mamá contó que él mismo los llama “superhéroes”.

La familia tiene una librería en Km 8, ubicada cerca del Regimiento, y allí el pequeño suele encontrarse con soldados.

“Cada vez que llega un soldado sus ojos se le llenan de brillo y va y lo saluda. Y si el soldado, como él dice, es buena onda, le da un abrazo”, contó Gabriela.

Con el tiempo, algunos de esos soldados incluso comenzaron a reconocerlo y preguntar por él.

La celebración tuvo además un significado especial porque Piero quiso compartirla con veteranos de Malvinas, entre ellos Jorge Palacios y Juan Pérez.